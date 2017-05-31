Stres çarklı iPhone 7 kılıfı

Stres çarkı 1990'larda icat edildi ancak, oyuncak sadece bu sene tam bir çılgınlık haline geldi. Yeni keşfedilen popülerlikle ilgili raporlar her yerde bulunuyor ve stresi hafifletilebileceği iddia ediliyor.

Ancak, stres çarkınızı evde unutup dışarıya çıktığınızda ne yapacaksınız? Akıllı telefon kılıfları hazırlayan bir şirket, stres yapan düşüncelerden kurtulmaya yardım etmek istiyor. Nasıl mı? Doğal olarak, akıllı telefon kılıfına stres çarkını bağlayarak. Ve böylece, Olixar stres çarklı kılıf doğdu.

Hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus için mevcut kılıfın tam anlamıyla arka kısmına bir stres çarkı takılmış. Ama endişelenmeyin, aslında "kolaylık ve taşınabilirlik için" stres çarkını kolayca çıkarabilirsiniz. Veya orada bırakabilir ve telefonu başka türlü kullanırken döndürebilirsiniz.