Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Aralık 2016

Dünya genelinde pek çok markalardan farklı birçok akıllı telefon bulunuyor. Peki aralık ayında alabileceğiniz en iyi akıllı telefon hangisi?

Yılın son ayı telefon almak için iyi bir zaman. Çünkü o yılın son model tüm akıllı telefonları tanıtılmış oluyor ve seçim yapmak ve size göre olan telefon için karar vermek daha kolay.

Bu haberimizde Aralık ayında alabileceğiniz en iyi akıllı telefonların listesini yayınlayacağız. Seçim yapmanızı kolaylaştıracak bu listeyi özellikleri ve fiyatları ile birlikte aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Normal boyutlarda en iyi akıllı telefonlar

Apple iPhone 7

Fiyatı:

iPhone 7 32 GB fiyatı 2948.00 TL

iPhone 7 128 GB fiyatı 3.649 TL

iPhone 7 256 GB fiyatı 4.049 TL