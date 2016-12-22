Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Aralık 2016

Dünya genelinde pek çok markalardan farklı birçok akıllı telefon bulunuyor. Peki aralık ayında alabileceğiniz en iyi akıllı telefon hangisi?
Yılın son ayı telefon almak için iyi bir zaman. Çünkü o yılın son model tüm akıllı telefonları tanıtılmış oluyor ve seçim yapmak ve size göre olan telefon için karar vermek daha kolay.
Bu haberimizde Aralık ayında alabileceğiniz en iyi akıllı telefonların listesini yayınlayacağız. Seçim yapmanızı kolaylaştıracak bu listeyi özellikleri ve fiyatları ile birlikte aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.
Normal boyutlarda en iyi akıllı telefonlar
Apple iPhone 7
Fiyatı:
iPhone 7 32 GB fiyatı 2948.00 TL
iPhone 7 128 GB fiyatı 3.649 TL
iPhone 7 256 GB fiyatı 4.049 TL
|Ekran
|4.7 "750 x 1334 piksel LCD
|Donanım
|2GB RAM ile Apple A10
|Kamera
| f / 1.8 ve 4K video ile12MP ana kamera, 7MP ön kamera
|pil
|1915 mAh
YORUMLAR
note 5 ilk 5 olması gereken telefon listede yok sizin yapacağınız iş bu kadar
casper via a1 neden yok acaba listede
Galaxy s7 edge fiyatı 2.400 tl yanlış yazılmış gerçek fiyatı 3.300 tl bilginize
Leeco le max 2 hepsinden iyi fiyatı uygun 1000tl cıvarı