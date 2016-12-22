Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Aralık 2016

Aralık ayında alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar, özellikleri ve fiyatları ile birlikte haberimizde!

22/12/2016 08:50

Dünya genelinde pek çok markalardan farklı birçok akıllı telefon bulunuyor. Peki aralık ayında alabileceğiniz en iyi akıllı telefon hangisi?

Yılın son ayı telefon almak için iyi bir zaman. Çünkü o yılın son model tüm akıllı telefonları tanıtılmış oluyor ve seçim yapmak ve size göre olan telefon için karar vermek daha kolay.

Bu haberimizde Aralık ayında alabileceğiniz en iyi akıllı telefonların listesini yayınlayacağız. Seçim yapmanızı kolaylaştıracak bu listeyi özellikleri ve fiyatları ile birlikte aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Normal boyutlarda en iyi akıllı telefonlar

Apple iPhone 7

 Fiyatı:

iPhone 7 32 GB fiyatı 2948.00 TL

iPhone 7 128 GB fiyatı 3.649 TL

iPhone 7 256 GB fiyatı 4.049 TL

Ekran 4.7 "750 x 1334 piksel LCD
Donanım 2GB RAM ile Apple A10
Kamera  f / 1.8 ve 4K video ile12MP ana kamera, 7MP ön kamera
pil 1915 mAh

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Aralık 2016

      note 5 ilk 5 olması gereken telefon listede yok sizin yapacağınız iş bu kadar

      Misafir 09 Aralık 2016 10:23 Cuma (0) (0)
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    • Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Aralık 2016

      casper via a1 neden yok acaba listede

      Misafir 05 Aralık 2016 22:57 Pazartesi (0) (0)
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    • Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Aralık 2016

      Galaxy s7 edge fiyatı 2.400 tl yanlış yazılmış gerçek fiyatı 3.300 tl bilginize

      Misafir 05 Aralık 2016 19:08 Pazartesi (0) (0)
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    • Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Aralık 2016

      Leeco le max 2 hepsinden iyi fiyatı uygun 1000tl cıvarı

      Misafir 05 Aralık 2016 16:12 Pazartesi (0) (1)
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