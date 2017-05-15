Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar: Mayıs 2017

Dünyanın her yerinden pek çok markanın çok farklı akıllı telefonları mevcut ve telefon almak istediğinizde karar vermekte zorlanabilirsiniz. Peki 2017 baharında hemen satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefon hangisi olabilir?

İlkbahar ayları, özellikle de bir Android telefon almak için harika bir zamandır. Sonuçta, en büyük Android telefon üreticilerinin en iyi yeni telefonları bu aylarda açıklanış oluyor. Yeni Samsung Galaxy S8 serisi ve LG G6, zaten mevcut ve en iyi seçeneklerimiz arasındalar.

Aslında şu anda çok fazla seçenek var: iPhone 7 ve 7 Plus'ın güvenli bir şekilde satıldığı kanıtlandı. Google'ın yeni Pixel telefonları da oldukça başarılı (eğer bulabiliyorsanız). Bazı harika telefonlar da artık daha ucuza satılıyor. Galaxy S7 ve S7 Edge, daha düşük fiyatlara sahip. OnePlus 3T gibi yeni gelenler de sağlam bir performansla harika bir izlenim bıraktı.

Sizlere bu haberimizde, farklı boyutlarda ve özelliklere sahip, şu an satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonların bir listesini sunacağız. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Normal boyutta en iyi akıllı telefonlar.

Samsung Galaxy S8

Perakende Fiyatı: 3999 TL

Ekran 5,8 inç 1440 x 2960 piksel, Süper AMOLED Donanım 4 GB RAM ile Snapdragon 835 Kamera 8MP AF ön kamera ile Çift Piksel AF12MP ana kamera Pil Hızlı Şarj ile 3000 mAh

Samsung Galaxy S8, pek çok açıdan devrim niteliğinde yeni bir telefon. Cep telefonunun neredeyse tamamını kaplayan, daha da rafine bir tasarıma sahip olan daha geniş ve çerçeveli bir ekran bulunuyor. Yeni Bixby asistanı telefonu daha güçlü ve daha akıllı yapıyor.

Bununla birlikte, 5.8 inçlik ekrana (diğer ekranlarla inç boyutunu doğrudan karşılaştırmamalısınız, çünkü bu ekranın 18.5: 9 farklı, daha uzun en / boy oranı vardır) sahip olmasına rağmen telefon, daha uzun ancak genişliği selefi Galaxy S7 ile aynı. Bu nedenle tek bir elle kullanılması oldukça kolaydır.