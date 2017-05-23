Su ve darbelere dayanıklı LG X Venture tanıtıldı

LG, bugün şirketin X Serisi'ndeki en yeni akıllı telefonu X Venture'ı duyurdu. Telefonda, su ve toz direnci için IP68 derecelendirmesi var ve ABD ordusu için tasarlanmış 14 MIL-STD 810G testini geçti. Ayrıca, aşırı sıcaklıklara, şoka ve suya karşı dayanıklı ve 30 dakika boyunca 1.5m suda bekleyebilir.

Teknik özellikler açısından baktığımızda, 5.2-inç 1080p ekrana sahip telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 435 Mobil Platform tarafından desteklenmekte olup, Android 7.0 (Nougat) üzerinde çalışıyor ve her iki tarafında donanım düğmesi bulunan parmak izi sensörüne sahip.

Yan tarafta da eldiven kullanırken veya ıslak veya çamurlu ortamlarda telefonla daha kolay etkileşim sağlayan bir Hızlı Düğme var. Bu düğme, nasıl basıldığına bağlı olarak farklılıklar gösterebiliyor. Hava Durumu için kısa basın, ayarlar için uzun basın ve eldivenli parmaklarla ekran düğmelerini ve sürgüleri kullanmak için kullanılan Eldiven Modunu değiştirmek için iki kez basın. QuickButton, başka herhangi bir uygulamayı başlatmak için özelleştirilebilir ve ekran kapalı olduğunda bile çalışır.

Telefon, barometre, pusula, etkinlik sayacı (adımlar / kalori / mesafe), egzersiz izleyici, hava durumu ve el feneri gibi aktif bir yaşam tarzı uygulaması içeren tek bir uygulamada altı yararlı araç ile çok amaçlı bir uygulamaya olan Outdoor Essentials'a sahip.

LG X Venture özellikleri

5.2-inç (1080 x 1920 piksel) Full HD ekran

Adreno 505 GPU'lu sekiz çekirdek Snapdragon 435 (4 x Cortex A53 1.4GHz + 4 x Cortex A53 1.1GHz)

2GB LPDDR3 RAM, 32GB dahili bellek, microSD'ye sahip genişletilebilir bellek

Android 7.0 (Nougat)

LED flaşlı 16MP arka kamera

120 derece geniş açı lensli, 5MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 154.0 x 75.8 x 9.29 mm; Ağırlık: 166.5g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS / GLONASS

Hızlı Şarj 2.0 ile 4100mAh pil

LG X Venture, Siyah ve Kahverengi renklerle geliyor ve ilk olarak ABD'de AT & T ile satışa sunulacak. Önümüzdeki haftalarda Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'da da satışa sunulacak.

Sonraki sayfalarda telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.