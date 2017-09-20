Sualtı drone'u!

Maksimum 100 metre derinliğe inebilen BW1, 1080p / 30 fps HD video ve 4 megapiksel fotoğraf çekimi yapabiliyor. Sualtı drone’unun kamerası uzaktan yönlendirmeyle aşağı veya yukarı eğilerek farklı açılarda çekim yapılabiliyor. 1,200 lümenli iki LED spot lambası, suyun derinliklerindeki karanlığa rağmen çekim yapmayı olanaklı hale getiriyor.

Kullanıcının akıllı telefonunda veya tabletinde Wi-Fi aracılığıyla bir iOS veya Android kontrol uygulamasıyla iletişim kurulmasını sağlar. Drone’a komut sinyalleri bu şekilde aktarılabiliyor ve drone’un çektiği görüntüler bu şekilde alınabiliyor. Yaklaşık 200 metreye kadar çift taraflı iletim yapılabiliyor.

Drone'u daha kolay kontrol edebilmek için, Bluetooth ile bağlantılı akıllı telefona veya tablete bağlanabilen gamepad'e benzer bir aparat da bulunuyor. BW1 tam şarj ile normal kullanımda 3-4 saat, hafif kullanımlarda ise 7 saate kadar çalışabiliyor.