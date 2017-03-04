Şubat ayının en güçlü 10 akıllı telefonu

AnTuTu'nun çeşitli kategorilerdeki en iyi performans gösteren akıllı telefonların ilk 10 listesi yayınlandı. Liste, dünya çapındaki akıllı telefon markalarını ve Çin markalarını kapsıyor. Karşılaştırma testleri akıllı telefonların ortalama grafik performansına dayanıyor ve liste birkaç yeni giriş içeriyor. Ancak birçok model de yerlerini koruyor. Performans testi çoğunlukla akıllı telefondaki işlemciye dayanıyor ve Snapdragon 821 bu konuda baskın olmaya devam ediyor.

Şüphesiz, Apple A10 yonga seti şuan için piyasadaki en iyi işlemci olduğu için tepedeki yerini de korumaya devam ediyor. Qualcomm'un en yeni Snapdragon 835 çipi ve Samsung'un Exynos 8895'leri Apple'ın amiral gemisi çipini muhtemelen zorlayacak ancak henüz piyasada bu çipler ile çalışan bir telefon yok.

Aşağıda inceleyebileceğiniz AnTuTu test sıralamasındaki on akıllı telefonun sekizi Çinli telefonlardan oluşuyor.

Top 10

iPhon 7 Plus

iPhone 7

OnePlus 3T

LeEco Le Pro 3

Hammer M1L

Zuk Edge

OnePlus 3

Mi 5S Plus

Mi 5s

Mi Note 2

iOS Top 10

Android Top 10