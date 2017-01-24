Süper hızlı kamera, ışık temelli sonik patlamaları kaydedebiliyor!

Bilim adamları, ışığın sonik patlama gibi konik dalgalar yarattığından şüpheleniyor, ancak bu kadar hızlı gerçekleşen bir şeyi nasıl yakalarsınız? Çok hızlı bir kamera ile doğal olarak. Washington Üniversitesi, bu şok dalgalarını saniyede 100 milyar kare ile hem görüntü hem de zamansal verileri ölçen bir çizgi makinesi kullanarak kaydetti. Konileri görselleştirmek için ekip, kuru sisten dolu tünelden yeşil lazer darbelerini çok hızlı bir şekilde vurdu ve alüminyum oksit ve silikon kauçuktan yapılmış plakalar arasına yerleştirdi.

Lazer tünelden plakalara göre daha hızlı ilerlediğinden, arkasında sürüklenen ışıklardan bazıları sonik patlama etkisi yarattı. Çok hızlı olayları yakalamak için kullanılan diğer teknikler genellikle bir şey görmek için bir çok pozlama gerektirir. Basitlik üzerine, bu, lazer darbeleri gibi, aynı şekilde tekrarlanmayacak olayları yakalamanızı sağlar.

Bu, tabii ki, ışığa yeni kavrayışlar sağlayabilir, ancak bilim adamları nihai olarak biyoloji ile ilgilenmektedir. Onların sistemi nöronları ateşlerken izlemek için yeterince hızlıdır ve beyin aktivitesini gerçek zamanlı olarak haritalamaktadır. Zihin ve beyin ile ilgili hastalıkların anlaşılmasını kolaylaştırabilecek en küçük detaylar bile izlenebilecek.