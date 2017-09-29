Super Mario artık göz kırpıyor!

Super Mario Run için geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir güncellemenin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Nintendo sözünde durdu ve bugün Super Mario Run için yeni oyun modlarının yer aldığı güncellemeyi yayınladı. Bu güncelleme ile ayrıca, tüm bölümleri açmak için ödemeniz gereken tutarda %50 indirim de yapılıyor.

Super Mario Run güncellemesi ile Remix 10 adı verilen bir mod oyuna ekleniyor. Remix 10 modu ile Super Mario Run'ın tüm seviyelerini 10 süper kısa bölüm halinde oynayabilirsiniz. Remix 10 modu ile ayrıca Daisy de oyuna dahil ediliyor. Daisy karakterini açmak için Remix 10 modunu tamamlamanız gerekiyor.

Remix 10 modu Ticket sistemi ile çalışıyor. Topladığınız ticketlar ile Remix 10 modunu oynayabilirsiniz. 1 ticket ile 10 bölümü oynayabileceğinizi belirtelim. Ancak 10'lu seri halinde sunulan Remix 10 modunda ölürseniz bir tane daha ticket harcamanız gerekiyor.

Super Mario Run'ı App Store ve Google Play Store'dan güncelleyerek, yeni özelliklere ve indirimli uygulama içi satın alma seçeneklerine erişebilirsiniz.