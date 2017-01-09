Super Mario Frost Land'in çıkış tarihi sızdı!

Nintendo Switch'in çıkış oyunlarından olması beklenen Super Mario Frost Land'in raflardaki yerini alma tarihi sızdı. Ayrıca Switch için çıkacak oyunlar da bu sızıntıda listelendi.

09/01/2017 14:30

Nintendo, 13 Ocak Türkiye saati ile 07:00'da Switch sunumu gerçekleştirecek. Bu sunumda Nintendo Switch'e ait detayların yanında, Switch'e gelecek oyunlar da duyurulacak. Ancak bu etkinlik öncesi Switch'in merakla beklenen Mario oyununa ait sızıntılar geldi.

Yayınlanan görsele göre Switch'e gelecek olan Mario oyununun adı Super Mario Frost Land olacak. Super Mario Frost Land'in çıkış tarihi için ise 2017'nin ikinci çeyreği gösteriliyor. Sızıntıya göre ayrıca Switch için yeni oyular da bu yıl içerisinde gelecek.

Bu oyunlar arasında The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon Counterattack, Mario Kart 8: Switch, Super Smash Bros Switch, Pikmin World, Minecraft, Assassin's Creed: Egypt, Skyrim, NBA 2017, FIFA 17 ve Just Dance yer alıyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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