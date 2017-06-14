Super Mario Odyssey için yeni efsane oynanış videosu yayınlandı

Nintendo, dijital sunum ile katıldığı E3 2017 etkinliğinde Super Mario Odyssey için oynanış videosu yayınladı. Nintendo Switch için Ekim ayında çıkışını gerçekleştirecek olan Super Mario Odyssey, bu zamana kadar geliştirilmiş olan en kapsamlı Mario oyunu olacağının sinyallerini bu video ile gözler önüne seriyor.

Super Mario Odyssey, açık dünya yapısı ve sunduğu çeşitlilik ile GTA V gibi olmuş diyebiliriz. Özellikle Mario'nun şapkası ile çevredeki düşmanlar ve nesneler ile etkileşime geçip kontrol edebilmek, Super Mario Odyssey'in Switch'in en iyi oyunları arasına gireceğinin sinyallerini veriyor.