Super Mario Run yeni özellikler ile güncellendi!

iOS platformunda yer alan Mart ayında da Android'e gelecek olan Super Mario Run, bugün yeni bir güncelleme aldı. Sonsuz koşu türündeki Super Mario Run, bazı mobil oyuncular tarafından çok zor olduğu gerekçesiyle olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı. Nintendo bu sorunu yeni güncelleme ile ortadan kaldırıyor.

Super Mario Run sürüm 1.1.0 ile oyunu Kolay Mod ekleniyor. Seviyeleri yavaşlatan, sınırsız zaman ve kabarcık veren Kolay Mod sayesinde oyunu oynamak artık daha kolay olacak. Güncelleme ile ayrıca bir takım değişiklikler de yapılıyor.

Super Mario Run v1.1.0 ile gelen yenilikler

- Seviyeleri yavaşlatan, sınırsız zaman ve kabarcık veren Kolay Mod eklendi (Ancak bu modda topladığınız paraları öldüğünüzde tutamazsınız)

- Yeni bir etkinlik eklendi .

- Korece dil desteği eklendi.

- Toad Rally'de kaybedildiğinde kaybedilen Toad sayısı azaltıldı.

- Ödülleri aldıktan sonra, kullanıcı verileri silindiğinde Toad'ın tekrar alınmama sorunu düzeltildi.

- Bazı sorunlar düzeltildi.

Bu yeni özellikleri kullanabilmek için App Store'dan Super Mario Run'ı güncellemeniz yeterli olacaktır.