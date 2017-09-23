Super Mario Run'a gelecek yeniliklere bayılacaksınız!

Nintendo, iOS ve Android platformlarına Super Mario serisini geçtiğimiz yıl taşımıştı. Super Mario Run adı altında yer alan oyun, Nintendo konsollarından farklı olarak sonsuz koşu türündeydi. Güncellemeler ile ufak tefek yenilikler sunan Super Mario Run'ın, yepyeni özellikler ile güncelleneceği bugün duyuruldu.

App Store üzerinen yapılan duyuruya göre 29 Eylül tarihinde gelecek olan güncelleme ile Remix 10 adı verilen bir mod gelecek. Remix 10 modu ile Super Mario Run'ın tüm seviyelerini 10 süper kısa bölüm halinde oynayabileceksiniz. Remix 10 modu ile ayrıca Daisy de oyuna dahil edilecek.

Remix 10 modunun yanında World Star'a 9 adet yepyeni bölüm ekelenecek. 29 Eylül'de gelecek olan güncelleme ile ayrıca 2 hafta boyunca uygulama içi satın alma seçeneklerinde %50 indirim olacak.