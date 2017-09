Super Meat Boy yapımcısından yeni oyun!

Super Meat Boy'un yapımcıları, Metroid oyununa ait bir görseli paylaşınca Twitter'da ilginç tepkiler aldı. Bunlardan biri de hayranlarından birinin kendilerine Keşke siz de benzer bir oyun yapsanız. şeklinde gönderdiği tweet oldu. Fakat iş bu tweetin ardından daha ilginçleşti.

Team Meat'in resmi Twitter hesabı bu tweete yanıt olarak, Birkaç yıl içerisinde çok mutlu olacağınızı düşünüyoruz! diyerek yanıt verdi. Bu da Team Meat'in Castlevania ile Metroid karışımı bir oyun üzerinde çalıştığının sinyallerini vermiş oldu. Zaten ekibin böyle bir ekran görüntüsü paylaşmasının altında da benzer bir sebebin yattığını ve üzerinde çalıştıkları yeni oyun hakkında ufak ipuçları vermek istedikleri de düşünülebilir.

I think you'll be very happy in a few years... https://t.co/kv3JoQZ9lr