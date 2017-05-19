Yeni Surface Pro 4 sızdı!

Surface serisi ile taşınabilir bilgisayar sektöründe boy gösteren Microsoft'un, bu yıl Surface Pro serisini yenilemesi bekleniyordu. Bugün ise Microsoft Surface Pro cihazının görüntüleri ve ayrıntıları, sızıntı devi @evleaks tarafından internette servis edildi.

Microsoft'un önümüzdeki hafta Shangai'da düzenleyeceği bir etkinlikte yeni Surface Pro modelini tanıtması bekleniyor. @evleaks'in sızdırmış olduğu görsellere göre yeni Surface Pro, bir önceki nesil Surface Pro 4 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacak.

Bu benzelikten dolayı yeni Surface Pro'nun, "Yeni Surface Pro 4" olarak isimlendirileceği söyleniyor. Yeni Surface Pro 4'te, Intel'in 7. nesil işlemcisi ve 8 GB RAM'in yer alması bekleniyor. İşlemci yükseltmesinin yanında alcantara kumaş kaplı klavye yeni Surface Pro 4'e eşlik edecek.

Odun kömürü, bordo, platinum ve teal renk seçenekleri ile gelecek olan yeni Surface Pro 4'ün, Windows 10 S işletim sistemi ile çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.