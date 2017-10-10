Suriyeliler Android uygulama geliştirmeyi öğrenecek

Türkiye ve Suriyeliler, Habitat Derneği’nin Birleşmiş Miller ile yürüttüğü İMECE Programı kapsamında, dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olan Android için uygulama tasarlayacaklar. 11-15 Ekim tarihleri arasında 5 gün sürecek Android Mobil Uygulama Geliştirme Programı’nda verilecek tüm eğitimler, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi ve ortaya bir mobil uygulama çıkarılması üzerine kurgulanıyor.

Türkler ve Suriyeliler, tüm program süresince bir mobil proje üzerinde çalışacak, kod yazacak ve uygulamalı olarak derste anlatılanları deneyimleyecek. Bu programla mobil uygulama geliştirme yönündeki beşerî sermaye ve girişimcilik desteklenecek.

“Türkiye’den Yazılım İhracatını Desteklemek Önceliğimiz”

Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE Programı Direktörü Başak Saral, “Türkiye’deki yazılımcı açığının kapatılmasına hizmet etmek ve Türkiye’den yazılım ihracatını desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Türkler ve Suriyeli mülteciler arasından bilişim sektöründe uzman olabilecek, kalifiye iş gücünün geliştirilmesini önemsiyoruz. Katılımcılarımız arasından yazılım şirketlerini kuracak kişiler olabileceği gibi KOBİ’lerde işe girerek şirketlerimizin Ortadoğu’da ve Arapça kullanan diğer pazarlardaki ihracat gücüne katkı sağlayabilecek mülteci bilişimciler de olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle İMECE Programı kapsamında teknoloji odağında da eğitimler vereceğiz. Bu anlamda ilk eğitimimiz, Android tabanlı mobil uygulama geliştiriciliğine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul’da olmak üzere, 2 defa düzenlenecek bu eğitimlerden toplam 50 mülteci ve ev sahibi toplum üyesinin faydalanması ve mobil uygulama geliştirici olma yolunda ilerlemelerini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara “İMECE Android Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi Katılım Sertifikası” verilecektir.

Program: