Suudi Arabistan, WhatsApp yasağını kaldırdı!

Suudi Arabistan, bugün Skype ve WhatsApp ve Snapchat gibi diğer hizmetler için 1 yıl süreyle yasağı kaldıracağını açıkladı. Bugünden itibaren kalkan yasak sayesinde artık Suudi Arabistan'daki kullanıcılar WhatsApp gibi diğer mesajlaşma hizmetlerini özgürce kullanabilecek.

Twitter'da yayınlanan Suudi Arabistan telekomünikasyon otoritesinden yapılan açıklamaya göre; kurallara uyan herhangi bir sesli ve video uygulamasına bu süreçten sonra izin verilecek.

Suudi Arabistan'ın mevcut ekonomisi bağlamında yasaklamaların kaldırılması gayet mantıklı. Petrol fiyatları düştükçe Suudi Arabistan, daha fazla gelir kaynağı için interneten medet umuyor. Ağustos ayında, Suudi bir geliştirici Zain al-Abidin Tawfiq tarafından başlatılan dürüstlük uygulaması Sarahah, App Store ve Google Play Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listelerinin başında yer almıştı. Diğer benzer girişimler de girişim kapitalistlerinin dikkatini çekiyor.

Leap Ventures ortağı Hala Fadel, geçtiğimiz yıl Ortadoğu ülkelerinin dijital girişimlere yatırım yapmasının en önemli zamanlarından biridir açıklamasında bulunmuştu. Suudi Arabistan'ın bilgi bakanlığı, H. Fadel ile dijital bir dönüşümün ülkenin ekonomisini artıracağı görüşlerini kabul ediyor gibi görünüyor.

Bakanlık, bugün yapılan açıklamada; "Dijital dönüşüm, Suudi ekonomisi için önemli ilklerden biridir, çünkü özellikle medya ve eğlence endüstrilerinde internet tabanlı işletmelerin büyümesini teşvik edecektir" dedi.