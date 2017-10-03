Suya dayanıklı HTC Ocean Life geliyor!

HTC Ocean Life'ın özellikleri, Temmuz ayında ortaya çıktı. Daha sonra popüler sızıntı kaynağı LlabTooFeR, telefonun Android One programı kapsamında da piyasaya sürüleceğini paylaştı. Şimdi de aynı sızıntı kaynağı; standart sürümü Snapdragon 660 yerine Snapdragon 630 işlemci ile geleceğini ortaya koyan, Android telefonun ayrıntılı özelliklerini paylaştı. Ayrıca, IP67 dereceli suya dayanıklı gövde ve iki depolama türü olacağını da söylüyor.

Daha önce çıkan söylentiler, telefonun HTC uygulamalarının çoğunu kaybedeceğini ve Sense 9.0 arayüzü ile Android 8.0 Oreo ile geleceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise telefonun USonic, Zoe ve HTC Kamera, EdgeSense sıkıştırma etkileşimine sahip olacağını gösterdi.

@evleaks, Sense 9.0 ile çalışan U11 Life (Ocean Life) görüntüsünü zaten paylaşmıştı ancak, henüz telefonun Android One sürümünün bir görüntüsünü görmedik.

HTC U11 Life Android One özellikleri

5.2-inç (1080 x 1920 piksel) Full HD ekran

Adreno 508 GPU'lu 2,2 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 630 14nm Mobil Platform

32GB depolama alanı ile 3GB RAM, 64GB depolama alanına sahip 4GB RAM, microSD ile genişletilebilir bellek

Android 8.0 (Oreo)

LED flaşlı 16MP arka kamera

16MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Suya dayanıklı (IP67)

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

2600mAh pil

HTC U11 Life ve Android One sürümünün yakında açıklanması bekleniyor. Gelecekte orta sınıf akıllı telefonların Android One sürümlerini görebileceğimizi umuyoruz.