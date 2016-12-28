Suya dayanıklı Samsung Galaxy A serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Samsung’un 2017 model Galaxy A serisi akıllı telefonlarının tanıtımına az bir süre kaldı. Son gelen bilgilere göre son model Galaxy A serisi suya ve toza dayanıklı olarak üretilecek.

Samsung, bugün 2017 model Galaxy A serisi akıllı telefonların duyuru tarihini doğruladı. Samsung Malezya tarafından basına gönderilen bir davet sayesinde, Galaxy A 2017 ailesinin önümüzdeki hafta 5 Ocak'ta resmi olarak ilan edileceği ortaya çıktı.

Bu özel davet Malezya'da düzenlenen bir etkinlikle ilgiliyken, Samsung da yeni nesil Galaxy A serisini 5 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak CES 2017'ye tanıtacak. Yeni Galaxy A ailesi, 4.7 inç Galaxy A3 (2017), 5.2-inç Galaxy A5 (2017) ve 5.7-inç Galaxy A7 (2017) modellerinden oluşuyor.