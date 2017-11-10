SwiftKey'e yepyeni özellik geldi!

Microsoft’un satın aldığı klavye uygulaması SwiftKey, kişiselleştirmenin yepyeni bir yolu olan Photo Themes özelliğini duyurdu. Android ve iOS uyumlu Photo Themes, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş klavye temaları oluşturmak için istedikleri görüntüyü yükleme olanağı sunuyor.

SwiftKey, Photo Themes'in piyasaya sürülmesini kutlamak için National Geographic, Discovery Channel, ABC ve benzeri yayınlarda yaptığı işlerle bilinen profesyonel fotoğrafçı Keith Ladzinski ile birlikte özel bir çalışma yaptı. Keith, SwiftKey kullanıcılarının yaratıcılığını perçinlemek için 12 muhteşem doğa fotoğrafından oluşan özel bir seçki hazırladı. SwiftKey kullanıcıları, bu galerideki görüntüleri klavyelerine yeni kişiselleştirilmiş arka planlar olarak indirebiliyor.

SwiftKey Android kullanıcıları, "Swiftkey Ayarları" öğesinden "Temalar" sekmesine girerek yeni Photo Themes özelliğine erişebilir. Android kullanıcıları, ayrıca, tuş kenarlıklarının, sembollerin ve ikincil karakterlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayarak daha minimal ve hafif bir görünüm oluşturma seçeneğini kullanabiliyor.

SwiftKey iOS kullanıcıları, Swiftkey uygulamasını açarak ve "Tasarım" öğesini seçerek yeni Photo Themes özelliğine erişebiliyor. iOS kullanıcıları, ayrıca, tuşların açıldığında görüntüleneceği rengi kişiselleştirebiliyor.