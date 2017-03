Syberia II kısa bir süre için ücretsiz!

EA Origin'in 2016 yılına kadar On the House tanıtımından sonra oyunların geri dönüş hızında uyuşukluk yaşadık, sonrasında On the House ile Mass Effect 2'yi ücretsiz verdi. Bu olaydan henüz iki ay sonra iki yeni ücretsiz oyun geldi. Ancak bu sefer bölgeye göre iki farklı oyun sunuluyor. Bu oyunlar Syberia II ve ve Theme Hospital.

Syberia II, PC, PlayStation 2 ve Xbox için 2004 yılında piyasaya çıkmıştı. Oyun hem Metacritic (% 82) hem de GameRankings (% 82.38) tarafından toplanan yakın sonuçlar ile oldukça olumlu değerlendirmeler elde etmişti.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: 1.5GHz işlemci

GPU: 128MB RAM'e sahip DirectX uyumlu grafik kartı (DirectX 9)

RAM: 512MB

Sabit disk alanı: 1.5GB HDD

Syberia II, bölgenizde Origin aracılığıyla temin edilemiyorsa, Theme Hospital'ı ücretsiz alabileceksiniz. Oyun aslında 1997'de PC için piyasaya sürüldü daha sonra 1998'de PlayStation, 2008'de PlayStation 3 ve PlayStation Portable da dahil olmak üzere daha sonraki yıllarda çeşitli konsollar için çıktı. GameRankings'ten ortalama %73'lük bir skor elde ederken eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almayı başarmıştı.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: 1.8GHz işlemci

GPU: DirectX 7 ile uyumlu 3B ekran kartı (DirectX 9 önerilir)

RAM: 512MB

Sabit disk alanı: 2GB HDD

Oynamam neden alayım diye düşünüyorsanız bile ücretsiz bir oyundan hiçbir zarar gelmez.