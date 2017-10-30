Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
BENZER HABERLER
- Tamamen yerli insansız kara aracı geliyor!
- Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi!
- Teknolojiye en ucuz Çanakkale'de erişiliyor!
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle oldu!
- LG'nin üçüncü çeyrek 2017 finansal sonuçları açıklandı
- Steve Jobs imzalı dergi rekor fiyata satıldı
- Büyük indirime geri sayım başladı!
- Sadettin Teksoy, Stranger Things 2'de!
- Türk hackerlar bayrak için yarıştı!
- Teknoloji bağımlılığıyla mücadele edilecek!
- Beğeni uğruna canından oldu!
- Türkiye, marka değeri sıralamasında kaçıncı sırada?
- Türkiye 6 dev üretiyor!
- Binali Yıldırım'dan siber güvenlik uzmanı açıklaması!
- Yerli savaş drone'ları göreve hazır!
- Her gün karşılaştığımız sembollerin gerçek anlamları!
YORUMLAR