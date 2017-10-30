Tamamen yerli insansız kara aracı geliyor!

Yarışma sayesinde Türk savunma sanayiinde; ileri düzey teknolojiler kullanılarak hem iç güvenlik hem de askeri alanda operasyonel kabiliyetlerin arttırılması, hata payının düşürülmesi, olası personel zayiatlarının önüne geçilmesine katkı sağlayacak insansız sistemlerin tasarlanması amaçlanıyor. Yarışmanın hava, su altı ve su üstü araçlarıyla ilgili formatları da 2018 yılında gerçekleştirilecek.

, insansız ve akıllı kara araçları üretimi için düğmeye bastı. İnsansız ve akıllı kara araçlarının milli imkanlarla geliştirilmesi için Roboik Yarışması başlatıldı. Her yıl düzenlenecek yarışmalar sayesinde Türkiye, verilen görevi uzaktan kumanda edilmesine gerek kalmaksızın yerine getirebilen akıllı insansız aracını üretecek., savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmalara hız verdi. Türkiye’nin gökyüzündeki yeni askerleri olarak nitelendirilen kamikaze dronelardan sonra insansız ve akıllı kara araçları üretiminde düğmeye basıldı. İnsansız ve akıllı kara araçlarının milli imkanlarla geliştirilmesi hedefi doğrultusundabaşlattı. Yarışma ile hem gençler savunma sanayiinde tasarım ve üretim konusunda teşvik edilecek hem de yurt dışı bağımlılığını sona erdirecek teknolojiler geliştirilecek.