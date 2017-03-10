Tanıtımı yaklaşan en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefon gelişimi çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve her yıl değişik akıllı telefon teknolojilerine şahit olabiliyoruz. Telefonlar tanıtılmadan sızıntıları geliyor ve mobil kullanıcılar muhtemel özelliklerle birlikte sabırsızlıkla yeni akıllı telefonları beklemeye başlıyorlar.

2017 akıllı telefon yılı olacak ve Galaxy Note 7 hatasını affettrimeye çalışan Samsung ve 10. Yılını kutlayan Apple, yeni modellerinde kullanıcıların yüzlerini güldürecek özelliklere yer verecek. Doğal olarak diğer şirketler de bu modellerden geri kalmamaya çalışacak.

Geçtiğimiz MWC 2017 fuarında, büyük üreticilerin bir kısmı, yüksek özelliklere sahip amiral gemisi akıllı telefonlarını resmen ilan ettiler. Ancak 2017 bitene kadar daha birçok akıllı telefon göreceğiz. Sizlere, 2017 yılının geri kalanında tanıtılacak en heyecan verici akıllı telefonların bir listesini hazırladık.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri ile başarılı oldu ancak, belki de yılın en popüler telefonu olabilecek özelliklere sahip Galaxy Note 7 modeli ile tam bir facia yaşadı. Galaxy Note 7’den bahsetmeye gerek yok zaten hikayeyi biliyorsunuz. Ancak bu nedenle, şirketin sıradaki amiral gemisi modeli Galaxy S8’i özel yapacak özellikler ve tasarıma yer vermesi bekleniyor.

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S8'in düz ekranlı modelini sunmayacak ve yalnızca, iki boyutta kavisli cihazlar gelecek.

Samsung, Snapdragon 835 ve en yeni Exynos yonga seti ile Galaxy S8’i sunacak ve telefonda, Galaxy Note 7’de olduğu gibi USB Type-C özelliğini de bekliyoruz. Telefonun yazılım tarafında, TouchWiz ile Android 7.0 Nougat olacak. Samsung'un harika deneyimi göz önüne alındığında, Samsung'un yazılım deneyiminde çok fazla değişiklik beklemiyoruz.

Samsung, Galaxy S8 modellerini 29 Mart tarihinde tanıtıp, 28 Nisan'da satışa sunacak.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın beklenen özellikleri:

*Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU / Sekiz çekirdekli, Mali-G71 MP20 GPU'lu Exynos 9 Serisi 8895 işlemcili

*4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

*Android 7.0 (Nougat)

*Çift SIM

*LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera

*f/1,7 diyafram 8MP ön kamera

*3.5 mm kulaklık girişi

*Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

*IP68 derece su ve toz direnci

*4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

*Galaxy S8 Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj özelliği ile 3000mAh pil

*Galaxy S8+ - Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj ile 3500mAh pil