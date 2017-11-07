Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün gökteki gözü: TC-KDR!

Uçak sayesinde harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapıldı. Türkiye bu yatırımla her yıl dışarıya ödediği 32 milyon doları da cebinde tuttu. Türkiye, akıllı bir yatırımla 32 milyon doları yurt dışına vermek yerine cebinde tuttu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü geçen yıl satın aldığı Beechcraft King Air 350i TC-KDR adlı uçağı hizmete soktu. 1955’den beri havadan görüntü alarak harita üreten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TC-KDR uçağı ile kabiliyetlerini artırarak tüm Türkiye’nin ve KKTC’nin havadan görüntüsünü çekti. Böylece Türkiye geçmişte ABD’ye ödediği ödediği 32 milyon dolardan tasarruf etti. Amerika menşeili olan uçağa Danimarka’da Alman malı kamera takıldı.

Uçağa KDR ismi verildi. Uçağın iki pilotu yurt dışında eğitim aldı. Uçak ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma gibi işlerde kullanılan havadan fotoğraflama işlemi tamamlandı. Son yedi yılda hava fotoğraflarından üretilen ortofoto haritalar ve kızıl ötesi görüntüler, kentsel dönüşüm ve planlama, kent bilgi sistemleri, kaçak yapılaşmanın tespiti, çevre yönetimi, afet yönetimi, tarım ve orman bilgi sistemleri, kadastro ve toprağa dayalı tüm mühendislik projelerinde temel altlık olarak kullanılıyor. TC-KDR uçağının aldığı kızılötesi görüntüleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı bitki çeşitlerin ayrımını yapıyor. Görüntülerden emniyet ve savunma amaçlı da faydalanılıyor.