Tarihteki en dikkat çekici telefonlar

Sıradan telefon tasarımlarından sıkılan firmaların zaman zaman fütüristik tasarımlara imza attığına çoğu kez şahitlik ettik. Özellikle Nokia'nın şaşalı dönemimde fütüristik tasarımlı onlarca telefon görmüştük. Bu haberimizde tarihe damgasını vurmuş en dikkat çekici telefonları sizler için listeliyoruz.

Kyocera Echo

Kyocera firmasının üretmiş olduğu Echo isimli model, Nintendo 3DS tasarıma benzer bir yapıdaydı. Altta ve üste ekranın yer aldığı Kyocera Echo, Android işletim sistemi ile çalışıyordu. Kullanım kolaylığı sunması hedeflenen telefon, tasarımın garipsenmesinden dolayı kısa sürede tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı.