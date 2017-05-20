Tek elle kullanım için en kompakt 2017 model akıllı telefonlar!

Akıllı telefonlar geliştikçe ekranları büyümeye devam ediyor. Eskiden popüler olan 5 inç altı telefonlar artık yok denecek kadar az kaldı. Ve 2017'de, bu kategoride daha az tercih edilen daha fazla seçenek varmış gibi görünüyor.

Hala küçük telefondan hoşlanan kullanıcılar var ve üstün özelliklere sahip kompakt telefon arayışı içindeler. Bu özel arayış için, genişliği açısından 70 mm'yi aşmayan, iyi çalışan ve iyi pil ömrü sağlayan, 5 inçlik veya daha küçük bir ekrana sahip telefonlar yer alıyor.

Kompakt telefon arayan mobil kullanıcılar, aşağıda ve sonraki sayfamızdaki listeyi inceleyebilir.

Apple iPhone 7 | iPhone 6s | iPhone SE

Apple, tek bir elle kolayca kullanabileceğiniz gerçek bir 'mini' telefon seti sunmak için birkaç şirketten biri olmayı sürdürdü. Hem 4 inç iPhone SE hem de 4.7 inç iPhone 7 ve 6S bu kategoriye giriyor. Tabii ki, fiyat olarak en uygunu iPhone SE modeli ve Apple, iPhone SE’yi 32GB'lık bir taban depolama seçeneği ve ekstra depolama alanına gereksinim duyanlar için de 128GB'lık bir sürüme sahip olarak güncelledi. iPhone SE 400 dolardan başlıyor. 550 dolarlık iPhone 6S, 4K video ve Apple'ın Live Photos desteklir. Buna karşın en yeni iPhone 7, 650 dolarlık fiyatıyla en pahalı ürün yelpazesine sahip ancak en iyi performans gösteren işlemcisi de var. Telefon, gelişmiş pil ömrü ve kamera performansı sunuyor.