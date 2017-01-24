Tekken 7 çıkış tarihi açıklandı!

Tekken 7, PlayStation 4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için 2 Haziran 2017'de piyasaya çıkacak. Tekken 7, ek denge ve ince ayar, dramatik bir hikaye modu, daha fazla karakter ve çevrim içi turnuva modlarının uygulanması ile oyun dışına çıkarak en üst seviyedeki oyun geliştirme mücadelesinin doruk noktasını temsil ediyor. Bu dünya çapında oyuncular arasında mücadele ruhunu tekrar tutuşturacak.

Tekken 7, 2 Haziran 2017'de piyasaya çıktığında, Tekken'in hayranlarını ve yeni gelenlere serinin tadını çıkarmaya özen gösteren çeşitli özel teklifler sunacak:

• Tekken 7 Collector’s Edition; Koleksiyoncular ve Tekken hayranları için, yanında ek olarak harika bir 12" x 18"lik Kazuya, Heihachi'ye uçan tekme atarkenki heykeli, özel bir Çelik Kitap ve resmi Tekken 7 soundtrack'i.

Tekken 7 Season Pass, oyunculara Tekken 7 deneyimini genişletmeyi amaçlayan üç içerik paketine erişim imkânı sağlayacak ve yeni oynanabilir karakterler, yeni sahneler, yeni bir oyun modu, kostüm paketi ve bir bonus 35 parçalı Metal Kostüm Paketi içerecek.

Tekken 7 Ön Sipariş Bonusu, Tekken'de ilk kez yerini alan vampir karakteri Eliza'ya erişim sunuyor.

Tekken 7 Digital Deluxe Edition, Tekken 7 oyununu ve Season Pass içeriyor.

Digital Xbox One Pre-order Pack, Eliza'ya erişim ve Xbox One Tekken 6'nın ücretsiz bir kopyasını içerecek.

Tekken 7'nin PlayStation 4 sürümü, Tekken 4 ve Tekken 2'den, King, Xiaoyu ve Jin için eski kostümlerin yanı sıra hayranların klasik Tekken müzik parçalarını dinleyebilecekleri ve Tekken müziklerini dinlemek için çalma listeleri oluşturabilecekleri bir Jukebox Modu içerecek.

En sevdiğiniz Tekken karakterleri arasındaki sert dövüşleri gösteren yeni bir Tekken 7 fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.