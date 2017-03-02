Tekken 7 için yeni bir karakter daha duyuruldu!

Geçen hafta Eddy Gordo olduğu söylenen fotoğraflar, Brezilya'da Katsuhiro Harada'nın Tekken 7'yi tanıttığı etkinlikte ortaya çıktı. Herkes heyecanlanmıştı ancak yine de görüntülere dikkatli yaklaşıldı; çünkü sahte görüntüler son zamanlarda çok yaygın ve ikna ediciydi.

Bugün, Bandai Namco resmen Eddy Gordo'yu oynanabilir bir karakter olarak Tekken 7'de oynayabileceğimizi açıkladı! Tekken oynayıp da Eddy Gordo'yu sevmeyen yoktur. Bu yüzdendirki Bandai Namco çok doğru bir adımla Eddy Gordo'yu oynanabilir bir karakter olarak Tekken 7'ye ekledi.

Tekken 7, 2 Haziran 2017'de Steam üzerinden PC, Xbox One ve PlayStation 4'te oynanabilir olacak. Ön siparişler çoktan başladı. Eğer Tekken serisini seviyorsanız bu oyun kaçmaz.