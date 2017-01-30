Teknoloji liderleri Donald Trump'ın olay kararı hakkında ne düşünüyor?

Teknoloji dünyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ağırlıklı olarak İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere yedi Müslüman ülkeden gelen göçmenlerin ülkeye girişini yasaklama emrini eleştirdi. Büyük teknoloji şirketlerinin ABD CEO'ları, bu kararı eleştirdi ve bu son harekete tepki gösterdi.

Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına, yasaklanan ülkelerden herhangi birine vizesiz veya yeşil kartlı seyahat planlarını iptal etme çağrısında bulunan bir not gönderdi. Şirket, Google çalışanları ve aileleri üzerinde kısıtlamalar getirebilecek her tür öneri ve etkisinden endişe duyuyoruz dedi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ayrıca göçmen emrinin etkisi hakkında endişelerini dile getirdi. Büyük dedesinin Almanya, Avusturya ve Polonya'dan geldiğini ve eşi Priscilla'nın ebeveynlerinin Çin ve Vietnam'dan mülteci olduğunu belirtti.

Apple CEO'su Tim Cook çalışanlara bir not yazdı, "Endişelerinizi paylaşıyorum. Bu desteklediğimiz bir politika değil. İş arkadaşlarımız ve şirketimiz üzerindeki olumsuz etkiyi açıklamak için Beyaz Saray'a ulaştık.” Dedi.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, LinkedIn yayınında, şirket yedi listelenen ülkelerden gelen ve yasal olarak ABD'de çalışanlarına ilişkin emrin etkisi konusunda endişelerinizi paylaşıyor. Microsoft ayrıca, yasal tavsiye ve yardım sağlamak için çalışanlarıyla birlikte çalıştığını belirtti.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de "yasağın insani ve ekonomik etkileri gerçek ve üzücü" diyerek göçmenlik emrini kınadı.

Netflix CEO'su Reed Hasting Facebook üzerinden paylaştığı yazıda, "Trump'ın eylemleri dünyada Netflix çalışanlarını zor durumda bırakıyor ve bu Amerikalı herkesi ağlatıyor. Daha da kötüsü, bu eylemler, Amerika'yı daha güvenli olmaktan çok, nefret ve müttefiklerin kaybolmasıyla daha az güvende yapacak. "

Tesla Motors ve SpaceX kurucu CEO'su Elon Musk da göçmen emri konusundaki endişelerini tweet olarak iletti. Airbnb c0 kurucusu Uber CEO'su Travis Kalanick, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan son hareketi de eleştirdi.