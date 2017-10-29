Teknolojiye en ucuz Çanakkale'de erişiliyor!

TÜİK’in enflasyon sepetinde, teknoloji harcamalarını doğrudan ilgilendiren 10 farklı kalemin toplam maliyeti 9400 TL seviseyinden başlayıp, bölgesine göre 9530 TL’nin üzerine kadar çıkıyor. Akıllı telefon, fotoğraf makinesi, oyun konsolu, tablet, televizyon ve bilgisayar başta olmak üzere teknolojik cihazların yanı sıra ortalama internet, cep telefonu görüşme, internet kafe ve kablo/özel yayın hizmeti ücretler de dahil edildiğinde teknoloji harcamalarının Türkiye genelinde en düşük olduğu bölge, Balıkesir ve Çanakkale. Bu iki şehirde 10 temel teknoloji harcamasının toplam tutarı 9437 TL.

Aynı kalemlerin toplamının en pahalı olduğu şehirler ise Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir. Türkiye geneline bakıldığında teknoloji pazarında fiyatın bölgeye göre en fazla değiştiği ürün bilgisayar. Ortalama bilgisayar fiyatları 2400 TL ile 2700 TL arasında farklılık gösteriyor.

Bir diğer ilginç kalem ise internet kafe ücreti. Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de bir saati ortalama 1.35 TL olan internet kafe ücreti batıda ise 2.23 TL’yi geçiyor.