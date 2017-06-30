Telefon dolandırıcılığı gündemden düşmüyor

Alınan resmi önlemlerin ve yapılan uyarıların kar etmediği dolandırıcılar, geliştirdikleri yöntemlerle yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi fark etmeksizin vatandaşların canını yakmaya devam ediyor. Nitekim yaşanan vakaları medya da merceği altında tutuyor. Medya Takip Merkezi’nin yılın ilk altı ayını kapsayan araştırmasına göre konuyla ilgili yazılı, görsel basında ve internet medyasında toplamda 6 bin 526 habere yer verildi.

Herkes dolandırıcıların hedefinde…

Medyaya yansıyan haberlerin incelendiği rapora göre, telefon dolandırıcılığı vakaları yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi veya meslekten bağımsız biçimde yaşanırken, vatandaşları kandırmak için dönemsel olarak farklı yöntemler geliştiriliyor.

Dolandırıcıların yaygın olarak kullandıkları yöntemler arasında hedefledikleri kişiler hakkında birkaç bilgi edinerek, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtmaları bulunuyor. Arayan kişinin devlet kurumunda çalışan biri olduğuna inanan vatandaş ise, telefondaki kişinin istediği detaylı bilgileri vererek tuzağa düşüyor.

Medyaya yansıyan vakalar incelendiğinde ayrıca, bankadan aradığını söyleyerek vatandaşın kart bilgilerini almak ve bir marka adını kullanarak kişinin hediye çeki kazandığını iddia etmek popüler telefon dolandırıcılığı yöntemleri arasında yer alıyor.