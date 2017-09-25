Telefon kurcalayarak oynayacağınız mobil oyun!

Mobil oyunlar, yaratıcı fikirleri ile insanları hayrete düşürüyorlar. Hem Google Play Store hem de App Store’un adeta oyun çöplüğüne dönüştüğü bir dönemde, yine çok yaratıcı bir oyun ortaya çıktı. Another Lost Phone: Laura’s Story ismiyle yayınlanan oyun ücretli ancak diğer oyunlardan farklı olması oyunu farklı bir yere koymamızı sağladı.

Oyunda, bankta bulduğunuz kayıp bir telefonu inceliyorsunuz. Metinler, e-postalar, fotoğraflar ve çok daha fazlasını inceleyerek Laura’ya ne olduğu araştıracak ve eğer bir suç işlendiyse sorumluları ortaya çıkaracaksınız. İsminden de anlaşıldığı üzre bu ilk oyun değil.

A Normal Lost Phone ismiyle bir oyun çıkartan Accidental Queens firması, oyuna çok fazla ilgi gelmesinin ardından bu oyunu çıkarma kararı almış. İlk oyunun ana temasını beğenmediklerini söyleyen geliştiriciler, bunun üzerine ikinci oyunla gerçek bir gizem çözmeye çalışma kararı aldıklarını belirttiler.

Oyuna;

iOS için buradan

Android için ise buradan ulaşabilirsiniz.