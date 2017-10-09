Telefonda uzun süre oyun oynayınca kör oldu!

Gün içinde akıllı telefon ekranında geçirdiğimiz süre git gide artıyor. Elektronik ekranların gözlere verdiği ciddi zarar ise herkes tarafından biliniyor. Çinli bir kadın gününün büyük bir bölümünü telefonunda oyun oynayarak geçirince kısmı kör haline geldi.

Wu Xiaojing adlı 21 yaşındaki genç kadın, popüler çok oyunculu bir akıllı telefon oyununun çok ciddi bir hayranıydı. Oyunu uzun süre oynamasının ardından sağ gözünde görüş kaybı fark etti ve hemen hastaneye götürüldü. Hastanede sağ gözde Retinal Arter Tıkanıklığı teşhisi kondu.