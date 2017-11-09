Telefonla en iyi video çekme yöntemleri!

SLR kameraların yerini alan akıllı telefonlar ile en iyi video çekme yöntemlerini sizler için derledik.

09/11/2017 10:10

Mobil sektörün gelişmesi, ilk etapta herkesin çok sık olarak kullandığı kamera teknolojileri üzerine oldu. SLR fotoğraf makineleri yerine tercih edilmeye başlanan akıllı telefonlar; diyafram değerlerinin düşmesi ve lenslerdeki iyileştirmeler sayesinde, profesyonel kalitede video çekimi de gerçekleştirebiliyor.

Biz de sizler için incehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen'ın derlediği telefonla en iyi video çekme yöntemlerini bir araya getirdik.

Telefonla en iyi video çekme yöntemleri

Pozlama kilidini kullanın

Akıllı telefonların kameraları video çekimi sırasında odaklamayı ve pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Bunu devre dışı bırakabilir ve odaklamayı istediğiniz yere uygulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, kameranın odaklanmasını istediğiniz görüntünün üzerine dokunmak ve basılı tutmak.

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Dijital zoom’dan kaçının

Video çekimi yaparken kameraların dijital zoom özelliğini kullandığınızda çekmiş olduğunuz videoların kalitesi düşecektir. Bu nedenle çektiğiniz videoların kaliteli olmasını istiyorsanız video çekimi sırasında dijital zoom kullanmaktan kaçının. Bunun yerine telefonunuzu yaklaştırmaya özen gösterin. Son dönemde çıkan bazı telefonların kamerasında ise optik zoom özelliği bulunuyor. Eğer telefonunuz bu özelliğe sahipse kullanmanızda bir sakınca yok.

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    Yazar: Ender Öztürk

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