Akıllı telefonlara zam geliyor!

Son dönemde kurda yaşanan yükseliş ve enflasyondaki olağanüstü artıştan dolayı, teknolojik tüm cihazlara zam gelmişti. Özellikle telefon pazarını vuran bu zamdan dolayı 6.099 TL'yi bulan (iPhone X) telefon fiyatlarına şahitlik etmiştik. Bu zamlara yenisinin ekleneceği bugün açıklandı.

Telefon fiyatları artacak!

Cep telefonları başta olmak üzere sabit telefonlar, emlak, çöp vergileri, trafik cezaları, pasaport, ehliyet ve noter harçları gibi bir çok alandaki ürünlere zam yapılacağı açıklandı. %14,47 oranında olması beklenen bu zamın, %21,7'ye kadar da çıkabileceği söyleniyor.

2018'in ilk ışıklarından itibaren geçerli olması beklenen bu zamların Aralık ayı içerisinde kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu zammın ardından üst seviye akıllı telefonların fiyatlarında 150 TL ila 250 TL arasında bir artış yaşanması bekleniyor.