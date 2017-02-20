Telefonu telsize dönüştüren aksesuar!

Konnektörü sayesinde geniş bir aksesuar desteğine sahip olan Moto Z için şimdi de telsiz aparatı üretiliyor!

20/02/2017 10:20

Motorola'nın Moto Z akıllı telefon modelinde kullandığı Moto Mod sistemi, cihazın aksesuar çeşitliliğini arttırıyor. Modüler telefonlardan daha iyi çalışan bu özellik, cihazın arka bölümünde yer alan konnektör sayesinde çalışıyor. Moto Z için Motorola tarafından geliştirilen kamera, harici batarya ve ses sistemi gibi aksesuarlara bugün bir yenisi daha eklendi.

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Indiegogo sitesinde bağış toplayan Moto Z aksesuarı, telefonu telsize dönüştürüyor. Linc olarak adlandırılan bu aksesuar, 22 radyo kanalı ile uyumlu. Linc, ayrıca 7 KM'nin üzerinde çalışma mesafesine sahip.

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Linc, normal telsiz özelliğine ek olarak, SMS gönderme ve alma, yerleşik GPS sayesinde konum paylaşımına izin verme ve radyo dalgalı telefonlardan yararlanarak farklı markalaşma ile iki yönlü telsiz kullanımına izin veriyor. 

Linc, bir de 1,500 mAh batarya ile birlikte geliyor. Bu batarya 20 saate kadar bekleme süresi sunuyor ve kendinize ihtiyaç duyduğunuzda bir SOS sinyali gönderebiliyor.

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Linc, şu anda Indiegogo'da 99 dolar fiyatla satılıyor. Linc'in sayfası için tıklayın.

    Yazar: Ender Öztürk

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