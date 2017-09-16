Telefonunuzu iki ay hiç kullanmadığınızda bakın neler oluyor?

Bir telefon 60 gün boyunca etkin değilse, Google otomatik olarak Android yedeklemesini silecek. İlginçtir ki, Google, tüm Android yedeklemesini silmeden önce kullanıcıya önceden bildirimde bulunmayacak.

Reddit kullanıcısı olan Tanglebrook, iki ay boyunca Android telefonunu kullanmadığını ve tüm uygulamalar ve ayar da dahil olmak üzere tüm Android yedekleme verilerini kullanmadığını söylediği bir yazı aracılığıyla kendi deneyimini paylaştı. Google'ın yedeklemesini silmeden önce kendisine herhangi bir bildirim ve uyarı göndermediğini görünce şok oldu. Tanglebrook, Sürücü Desteği ile temasa geçtiğinde şirketin ödemesine rağmen kurtarma seçeneğinin olmadığını keşfetti.

Bir telefonun iki hafta kullanılmaması durumunda, Google Drive yedekten önce bir son kullanma tarihi görüntüleyecek ve otomatik silinene kadar ne kadar süre kaldığınızı gösteren bir geri sayım gösterileceğini belirtmek gerekir.