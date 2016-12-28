Telegram, IŞİD hesaplarını temizliyor!

Terör örgütlerinin yaygın olarak kullandığı mesajlaşma platformlarından biri olan Telegram, bu kötü şöhretinden kurtulmak için denetimi arttırıp, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Telegram, şimdi de IŞİD örgütünün kullandığı ait binlerce hesabı engellediğini duyurdu.

Eylül ayından bu zamana genel bir temizlik yapan Telegram, bu ay 2.118 IŞİD ve bot hesabı sildi. Bu hesaplar arasında IŞİD üyelerinin kullandığı kanallar da bulunuyor.

Kasım ayında 2.094, Ekim ayında 1.800 ve Eylül ayında 1.987 IŞİD ve bot hesabı temizleyen Telegram, Twitter üzerinden medyaya karşı sitem dolu bir mesaj da yayınladı.

Telegram CEO'su; "bazı medya kuruluşları IŞİD'in Telegram kullanmasında firma olarak bir şey yapmadığımızı söylüyor. Eğer bir şey yapmıyorsak bu kadar hesabı neden sildik?" diyerek aslında Telegram'ın bu konuda sıkı bir çalışma sergilediğini dile getirdi.

Diğer mesajlaşma uygulamalarına göre kullanıcı gizliliğini daha ön planda tutan Telegram, sırf bu özelliği yüzünden terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Telegram'ın sunduğu ve çok doğru bir şey olan gizliliği, terör örgütlerinin suistimal etmemesi için denetimleri daha da arttırması gerekiyor.