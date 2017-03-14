Yeni Temple Run oyunu geliyor!

Imangi Studios, 2011 yılında ilk olarak iOS platformu için Temple Run oyununu yayınlamıştı. Sonsuz koşu türünün atası olarak gösterilen Temple Run, kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamış ve milyonlar tarafından indirilmişti. Firma ilerleyen süreçte, orijinal Temple Run oyununa yeni karakterler eklemiş, 3. parti geliştiriler ile ara oyun serileri çıkarmış ve en son olarak da Temple Run 2'yi yayınlamıştı.

Temple Run 2'den sonra sessizliğe bürünen Imangi Studios, uzun süren bu sessizliğini bugün Temple Run: Treasure Hunters ile bozdu. Temple Run, Temple Run: Treasure Hunters ile artık evriliyor ve sonsuz koşu türünden maalesef ki çıkıyor. Candy Crush gibi bir türe geçiş yapan Temple Run: Treasure Hunters, Imangi Studios ile Scopely firmasının ortak girişimi sonucu ortaya çıkmış.

Bulmaca türünde boy gösterecek olan Temple Run: Treasure Hunters, Beta sürümü ile Google Play Store'daki yerini aldı. 2017 yılı içerisinde iOS ve Android oyuncuları ile buluşacak olan Temple Run: Treasure Hunters'ın oyuncular tarafından ağır topa tutulacağı aşikar.

3'lü online modunu ve klasik karakterleri barındıran Temple Run: Treasure Hunters'ı Android için aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Temple Run: Treasure Hunters indir