Popüler Terminator filmi oyun olarak Android ve iOS'a geldi

Arnold Schwarzenegger'in oynadığı ilk üç filmi gördükten sonra Terminator serisinin hayranı olmamak neredeyse imkansız. Geliştirici Plarium, halihazırda kurulmuş bir imtiyaza sahip olmak için Terminator Genisys: Future War oyununu iOS ve Android mobil cihazlar için piyasaya sundu.

En son 2015 Terminator filmine dayanan bu oyun, Plarium tarafından geliştirilen ve oynanabilir bir strateji ünvanını taşıyor. Bombalanmış gelecekte hayatta kalmak için savaşan insan direnişinden sorumlusunuz ya da tüm insanları yok etmek için Skynet AI'dan emir alan neredeyse durdurulamaz Terminatörleri kontrol edebilirsiniz.

Neyi oynamayı seçeceğinize bakılmaksızın, iki tarafın her biri, Piyade, Saldırı, Süvari, Havacılık, Kuşatma birimleri ve Spy Dron'lar olmak üzere altı sınıf halinde tam olarak oluşturulmuş 24 adet üniteye sahip.



Terminator Genisys: Future War, hem Android hem de iOS platformlarında tamamen ücretsiz ancak, oyun içi öğelerden bazıları gerçek parayla satın alınabilir. Ayrıca, oyunu oynamak için internet bağlantınızın olması gerekiyor.

Sonraki sayfalarda oyuna ait görselleri inceleyebilirsiniz.