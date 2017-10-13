Tesla, 11 bin Model X otomobilini geri çağırıyor!

Otomobil firması Tesla, geri çağırma konusunda genelde gönüllü bir firma. Şirket, olası emniyet kemerleri hataları için 90500 Model S sedan sahiplerine 2015 yılında geri bildirimde bulundu. Üçüncü sıra koltuk problemi için 2016'da 2.700 Model X SUV için bir tane daha geri çağırmadan sonra, 53,000 S ve Model X SUV için bu yıl başlarında potansiyel park freni sorunları nedeniyle araçları geri çağırdı.

Şimdi de otomobil devi, geçen yıl piyasaya sürülen yaklaşık 11.000 Model X için bir tane daha geri çağırma yayınladı. Bu sefer ki geri çağırma ikinci sıra koltuklar için.

Geri çağırma yalnızca 28 Ekim 2016 ve 16 Ağustos 2017 tarihleri ​​arasında yapılan Model X'i etkiliyor ve şirket, satılan araçların sadece yüzde 3'ünün konuyu deneyimlediğini tahmin ediyor. Tek koltuklu Tesla'nın SUV'lerinden herhangi biri etkilenmiyor. Dahili testler sırasında şirket, sürücü tarafındaki ikinci sıra koltuğuna bağlanan zayıf şekilde ayarlanmış kabloların bir kazada öne geçtiğini tespit etti. Tesla, bu durum için Model X sahiplerine ilişkin herhangi bir rapor almadı; ancak araştırmasına dayanarak geri çağırma yapıyor.

Neyse ki düzeltme işlemi kolay. Model X otomobilinizi bir servis merkezine götürmeniz veya Tesla'nın mobil onarım hizmetini kullanmanız yeterli. Bir teknisyen kabloyu doğru şekilde ayarlıyor ve bu da 10 dakika sürüyor.