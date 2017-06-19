Tesla, Autopilot 8.0 güncellemesi ile daha yetenekli

Otomotiv sektörünün son döneminin parlayan yıldızı Tesla, artık otomobillerin mekanik yığınından çok yazılım ile donatılarak daha zarif ve kullanışlı olabileceğini bizlere göstermişti. Autopilot özelliği ile fark yaratan Tesla, bu özelliğini OTA üzerinden yayınladığı Autopilot 8.0 güncellemesi ile bir üst seviyeye taşıyor.

Autopilot 8.0 güncellemesi ile gelen Enhanced Autopilot sayesinde Tesla otomobillerine dikey ve paralel park etme özelliği ekleniyor. Ocak ayında yeni Tesla modellerine gelen Autopilot 8.0 güncellemesi kamera, radar ve ultrason sensörlerine sahip araçlara; otomatik yönlendirme ve otomatik acil frenleme becerisini kazandırmıştı.

Bu hafta diğer Tesla modellerine gelen güncelleme ile; otomatik yönlendirme sistemindeki 88 KM/S sınırı kaldırılıyor ve daha rahat bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Orijinal Autopilot'ta yalnızca bir kamera, bir radar ve bir dizi ultrasonik sensör bulunduğunu için Enhanced Autopilot donanım paketi ile kamera sayısını altı seviyeye çıkardı.

Tesla, Autopilot 8.0 ve Enhanced Autopilot donanımıyla artık daha güçlü. Geçen sene Ekim ayından sonra satılan Model S ve Model X'teki tüm örneklerde yer alan radar birimleri, eskisine göre tam altı kat daha fazla nesne ayırt edebiliyor ve yeni merkezi Drive PX2 işlemcisi, eski model Autopilot'taki çiplerden 40 kat daha güçlü performans sunuyor.