Tesla meraklıları Model 3'teki rezervasyonları iptal ediyor

Elon Musk'un Ameriak Başkanı Donald Trump'ın ekonomik danışma grubuna katılma kararı, bazı Tesla meraklılarının hoşuna gitmedi. Tesla’nın Model 3 modeline ön rezervasyon yaptıran kişiler, Musk'un Trump yönetimi ile olan katılımını protesto etmek için bir ön siparişlerini iptal ettirdiler.

Neredeyse yaygın bir fenomeni olmasına rağmen, iptaller, bazı teknoloji şirketlerinin Trump’a bağlılığı sonrasında aldıkları zorlu pozisyonun altını çizmektedir. Bunlara örnek verecek olursak, bu haftanın başlarında, bir Model 3 rezervasyon sahibi ve Tesla hayranı Twitter üzerinden, neden Model 3 rezervasyonunu isteksizce iptal ettiğini açıkladı:

Attığı tweet’te; “Başkan'ın danışma konseyinde görev yaparak ve Trump yönetimini kabul ederek (Müslüman yasağını kaldırma ihtimalini ortadan kaldırmak gibi) görevleri üstlenen Elon Musk, ırkçı ve yabancı düşmanı bir rejimin vahşeti gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu benim için kabul edilemez ve bu nedenle model 3 rezervasyonumu iptal ettim. Diğer rezervasyon sahiplerine aynı şeyi yapmaları için teşvik edeceğim. Elon'dan, kendileri için konuşamayanlar için konuşurken daha iyi bir iş çıkarmalarını rica ediyorum.” Açıklamasında bulundu.