Tesla, Model 3'ün premium özelliklerini yayınladı

Tesla'nın nihai Model 3'ün temmuz ayında gerçekleşeceğini açıkladı ancak, Tesla'nın yüksek beklentili kitlesel pazar aracının nihai sürümünün neye benzeyeceğini görmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız.

Açıklamanın ardından Tesla, birkaç gün önce Model 3'ün teknik özelliklerini Model S ile karşılaştıran güncellenmiş bir ürün sayfası yayınladı. Bunu yaparken, Model 3'ün özellikleri ortaya çıkmış oldu. Örneğin, Model 3'ün Model S kadar hızlı olmayacağını öğrendik. Otomobilin 35.000 $ fiyat etiketi göz önüne alındığında pek de sürpriz olmadı. Özellikle, Model 3'te 0-60 MPH süre 5.6 saniyede yer alacak. Giriş seviyesi Model 3, tek bir şarjla 215 mil yol alabilecek.

Tesla'nın ürün belgesindeki daha enteresan veri noktalarından biri de Model 3, Model S'den çok daha az özelleştirilebilir olacak olması. Model S şu anda 1500'den fazla farklı yapılandırmada mevcut olsa da, Model 3, mevcut 100'den az yapılandırma seçeneğine sahip olacak. Bu, muhtemel bazı alıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

Model 3’de bazı ilginç yapılandırma seçenekleri mevcut olacak. Bu noktaya gelince, Tesla kısa bir süre önce, Model 3 alıcılarının alabileceği birkaç üstün özellikli örnekle ürün sayfasını güncelledi.

Güncellenmiş özellik listesi şu şekilde:

Tam Kendi Sürüş Yeteneği

Alüminyum ve Çelik Gövde

Bobin Süspansiyon

İsteğe Bağlı Cam Tavan

18 "veya 19" Tekerlekler

Bir karşılaştırma noktası olarak Model 3'te bulunmayan Model S özelliklerinden bazıları, HEPA Filtreleme Sistemi, Akıllı Hava Süspansiyonu, panoramik açılır tavan, otomatik açılan kapı kolları ve 21 inçlik performans tekerlekleri içeriyor.