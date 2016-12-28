Tesla otomobilin otopilotu kaza anında ne yaptı? (Video)

Tesla otomobil tarafından üretilen araçların otomotiv endüstrisinin sayesinde otopilot güvenlik seviyesi arttırılıyor. 2017 yılı boyunca yavaş yavaş Tesla model otomobillerin otomatik pilot özelliği sürücüye ve yolculara yüksek güvenlik sağlayacak şekilde tam olgunluğa erişecek.

Hans Noordsij adında bir Twitter kullanıcısı ilginç bir video yayınladı. Bu arabalardan birine monte edilmiş kamera tarafından kaydedilen videoda, Elon Musk tarafından geliştirilen otopilot sisteminin gerçek çalışmasını gösteriyor.

Tesla model otomobil trafikte ilerlerken kaza oluyor ve otopilot tehlikeyi önceden fark ederek yavaşlıyor.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.