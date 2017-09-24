Tesla şarj istasyonlarını rekreasyon alanlarına çevirecek!

Tesla sahipleri araçlarını şarj ederken bu durumu yaşıyorlar. Müşteriler firmanın çok sayıdaki Süper Şarj istasyonlarından birine giderek 30 dakika içerisinde dolum işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Bir çok elektrikli araba sahibi bir gecelik şarj doldurmak için en az bir saat beklemek zorunda kalıyor. Yine de 30 dakikalık bir süre de, benzin istasyonu kolaylığına alışmış biri için uzun bir süre sayılır. Firma, yeni Süper Şarj istasyonları yanında restaurant ve cafe açarak, zamanın daha kolay geçmesini sağlayacak. Tesla ilk açıklamasında Süper Şarj istasyonlarının yılın ikinci çeyreğinde, klasik dinlenme alanları olarak açılacağını duyurmuştu.

Elon Musk yaptığı bir açıklamada Bu tip bir şeyi yakında açıklayacağız. Birkaç saatlik bir yolculuktan sonra içerisinde muhteşem dinlenme alanlarının, leziz yiyeceklerin, güzel şeylerin olduğu bir bölgede yarım saat bir saat takılma imkanı oldukça cazip gelecektir müşterilerimize demişti.

Musk, Ağustos ayında yaptığı bu açıklamaya hala bağlı. Tesla vizyonunu gerçekleştirmek için restaurantlarla çalışmalar yapıyor. Firmanın kendisi dinlenme alanlarını yapmak yerine oteller ve restaurantlarla birlikte çalışarak Süper Şarj istasyonlarını eğlenceli dinlenme alanlarına çevirebilir.