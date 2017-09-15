Tesla'nın yeni canavarı için tarih belli oldu!

Elon Musk elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın merakla beklenen ürünü için tarih verdi. Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Musk, şirketin elektrikli TIR modelinin 26 Ekim'de görücüye çıkacağını duyurdu. Musk aynı mesajında Bu canavar yerinde görülmeye değer. ifadesine yer verdi.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerinin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, pek çok kişinin merak ettiği sorunun cevabını da vermişti. Uzun süredir anlamı hakkında çeşitli teoriler üretilen Tesla'nın logosu Musk'ın açıklaması ile anlam kazandı.

Zira Musk logonun anlamını açıklamaya karar verdi ve Twitter'da bu yönde bir paylaşım yaptı. Musk'a göre logo, motorun rotor çıkıntılı kutuplarından birini işaret ediyor. T harfini çerçeveleyen ikinci kısım ise, dalgalı akımlı elektrik motorlarında devinmeyen parçayı sembolize ediyor.