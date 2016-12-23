Tesla'nın yeni sürüm Autopilot'u çok yakında geliyor!

Kasım ayının sonlarında Musk, yeni özellik geliştirmelerinin Aralık ayı ortasında başlatılacağını açıkladı ancak aşamalı olarak çıkarılacağını da ekledi. Tam olarak ne güncellenecek herkes tahmin ediyor. Ekim ayında sekiz kamera ve 12 ultrasonik sensör içeren yeni Autopilot donanımlı otomobiller piyasaya çıktı.

Ancak, geçiş bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcıydı çünkü yeni yazılım aslında eski arabalarda mevcut olan tüm özelliklere sahip değildi. Bu güncelleştirme en azından bunlardan bazılarını geri getirecektir.

Tesla, yeni yazılımı Enhanced Autopilot olarak adlandırıyor ve eskisi ile kabaca aynı özellikleri var, ancak daha iyi bir doğrulukla uygulanmış. Tesla, güncelleme için şu özellikleri vurguluyor: trafik koşullarına hız eşleştirme, şeritte kalma, şerit girişini gerektirmeden şeritleri otomatik olarak değiştirme, bir otoyoldan diğerine geçiş yapma, varış yeri yakınında otoyoldan çıkma, park yeri veya aracın sahibinin garajına yakınken otomatik park etme.

Geçen hafta bazı kullanıcılara yansıtılan başka bir Autopilot güncellemesinde Tesla sahipleri artık Autopilot'u hız sınırından daha yüksek bir hıza ayarlayamayacaklar.