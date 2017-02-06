Testlerde ortaya çıkan Snapdragon 820'li telefon LG G6 mı?

Samsung’un üretimini yapacağı Snapdragon 835 işlemciyi ilk olarak da Galaxy S8 modelinde kendi kullanacağını daha önce duymuştuk. Bu yüzden Galaxy S8’den önce üretilen akıllı telefonlarda Snapdragon 835 olamayacak.

Daha önce bu nedenle LG’nin bu ayın sonlarında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefonu LG G6’da Snapdragon 821 işlemciyi kullanacağı belirtilmişti. Ancak son gelen iddialar LG G6’da Snapdragon 820 yonga setinin kullanılabileceği yönünde oldu. Şimdi bu spekülasyonu destekleyen bazı kanıtlar var. Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM ile LG H871 model numaralı telefon, GeekBench veritabanında keşfedildi.

Tabii ki de H871 model numaralı telefonun gerçekten LG G6 olup olmadığından emin değiliz ancak, LG G6 Lite veya G6 Compact modelleri de olabilir.

Ayrıca, LG G6'nın bölgeye göre farklı RAM miktarına sahip olacağına dair bir söylenti var. Kuzey Amerika ve Avrupa için 6GB, başka yerlerde de 4GB RAM kullanılacağı söyleniyor.