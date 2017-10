The Last of Us: Part II için yeni bir fragman yayınlandı!

Bugün başlayan Paris Games Week'in açılışını gerçekleştiren Sony, PlayStation Konfersansı bünyesinde The Last of Us : Part II için yeni bir video yayınladı. Videoda Joel ya da Ellie görünmüyor. Hatta videonun The Last of Us ile ilgili olduğunu sonunda gelen Clicker'lardan anladık.

İlk oyunun kaldığı yerden hikayeyi devam ettirecek olan Last of Us: Part II, devasa bir hayran kitlesine sahip. Naughty Dog'un en başarılı yapımı olan oyun, bir virüs yüzünden insanlığın yok olma ile karşı karşıya kaldığı bir dünyada geçmekte. Joel ve Ellie isimli karakterlerimizin macerasını konu alan oyun, muhteşem hikaye anlatımı ve mekanikleri ile en iyi PlayStation oyunları arasında yer almaktadır.

Aralık 2016 PlayStation Experience'da karşımıza çıkarak hayranları tarafından büyük bir sevince neden olan The Last of Us: Part II, şimdiye kadar sadece bir fragmana sahipti ve oyun hakkında oyuncular karanlıkta bırakılmıştı. Bu yüzden de dedikodular dışında oyun hakkında pek bir bilgi geliştirici tarafından açıklanmamıştı. İlk oyundan beş yıl sonrasını anlatacak olan The Last of Us: Part II'yi merakla bekeniyor.