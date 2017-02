Osmanlı'yı konu alan The Ottoman Lieutenant için yeni fragman! I. Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı'yı konu alacak olan The Ottoman Lieutenant için yeni fragman yayınlandı. Oscar elemelerine katılacak olan The Ottoman Lieutenant'in fragmanını mutlaka izlemelisiniz.

Teknoloji Sinema Osmanlı'yı konu alan The Ottoman Lieutenant için yeni fragman! 15/02/2017 10:49 Başrollerinde Michiel Huisman ve Hera Hilmar'ın yanısıra Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in de oynadığı The Ottoman Lieutenant için yeni fragman yayınlandı. Osmanlı'yı konu alan Amerikan-Türk ortak yapımı drama türündeki The Ottoman Lieutenant, I. Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı'da geçiyor. 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girecek olan The Ottoman Lieutenant, Oscar elemelerine de katılacak. The Ottoman Lieutenant'in fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.